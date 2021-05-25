Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi: Oyunların iptal edilme olasılığı yok denecek kadar az

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın iptal edilme olasılığının "yok denilecek kadar az olduğunu" ifade etti.

CNN'e konuşan Pound, katılımcılar için kalıcı olarak bir güvenli alan kurulabileceğini ve sporculara düzenli olarak test yapılacağını ifade etti. Pound, Koronavirüs testi pozitif çıkanların hızlıca izole edileceğini ifade etti.

Pound, "Oyunların iptal edilme ihtimali neredeyse masada yok. Ancak önümüzdeki 60 gün içinde müdahale edemeyeceğimiz bir olay olursa kim bilir?" dedi.

Pound, oyunların planlanması ve gerçekleştirilmesinde görevli kimsenin Tokyo Yaz Olimpiyatları'nı iptal etme niyeti olmadığını söyledi.