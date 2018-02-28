Rusya Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın üyeliğini yeniden başlattı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Şamil Tarpişev, hafta başında Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin IOC'ye üyeliğinin yarın veya çarşamba günü yeniden başlatılabileceğini ifade etmişti.

Kararın Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Rus sporcuların doping testlerinin tamamlanmasından sonra alınacağını belirten Tarpişev "Şimdilik kayakçı ve hokeycilerin test sonuçlarını bekliyorlar. Bir sorun çıkmazsa Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyelik statüsü otomatik olarak geri verilecek" demişti.