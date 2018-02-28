T24 LogoT24 Logo
Spor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'nın üyeliğini yeniden başlattı

"Şimdilik kayakçı ve hokeycilerin test sonuçlarını bekliyorlar"

28 Şubat 2018 19:27

Rusya Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın üyeliğini yeniden başlattı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Şamil Tarpişev, hafta başında Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin IOC'ye üyeliğinin yarın veya çarşamba günü yeniden başlatılabileceğini ifade etmişti.

Kararın Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Rus sporcuların doping testlerinin tamamlanmasından sonra alınacağını belirten Tarpişev "Şimdilik kayakçı ve hokeycilerin test sonuçlarını bekliyorlar. Bir sorun çıkmazsa Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyelik statüsü otomatik olarak geri verilecek" demişti.

ETİKETLER

RusyaKış OlimpiyatlarıPyeongChang2018doping

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24