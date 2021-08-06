Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus televizyonunda LGBT atletlere yapılan hakaretleri incelediklerini bildirdi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyatlara katılan LGBT atletlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandıkları gerekçesiyle iki Rus devlet televizyonuna yönelik soruşturma başlattı.

Rusya'nın iki popüler kanalı Rossiya ve Channel One, Temmuz ayında yapılan talk showlarda sık sık Yeni Zelandalı trans halterci Laurel Hubbard ve Altın madalyayı kazandıktan sonra "Eşcinsel bir Olimpiyat şampiyonuyum demekten gurur duyuyorum" diyen Britanyalı yüzücü Tom Daley'i konu aldı

BBC'nin medya takip birimine göre Rossiya'da bir programa konuk olan Aleksey Zuravliyov, "Bu sapkınlığın karşısındayız. Bu iğrençliğin karşısında duruyoruz" dedi.

Channel One'da da sunucu Anatoli Kuziçev'in peruk takıp trans bireylere, "psikopatlar" dediği aktarıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'daki Olimpiyat yayıncısıyla temasa geçtiklerini ve Olimpiyat prensiplerini vurguladıklarını ifade etti. Komite, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Rusya, geçen sene evliliğin sadece "kadın ve erkek arasında olabileceğini" belirten bir yasa geçirmişti.