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Dünya

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Belaruslu atleti evine dönmeye zorladıkları iddia edilen koçların akreditasyonunu iptal etti

06 Ağustos 2021 08:17

T24 Dış Haberler

Uluslararası Olimpiyat Konseyi(UOK), Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya'nın eve dönmeye zorlanmasında rol almakla suçlanan iki koçun akreditasyonunu iptal etti. 

Koçlardan, Olimpiyat köyünü terk etmeleri istendi. 

UOK, haklarında disiplin süreci başlatılan koçlardan cuma günü "gitmelerinin istendiğini", ancak koçlara "kendilerini ifade etmek için fırsat verileceğini" ifade etti.

Tsimanouskaya, çarşamba günü Polonya'nın başkenti Varşova'ya vardı. Koçları, Belarus spor yönetimini eleştiren sporcuya ülkeye geri çağrıldığını söylemişti. Tsimanouskaya daha sonra Japon polisine sığındı ve Polonya kendisine insani vize verdi.

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