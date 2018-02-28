Uluslararası Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nda Milliler madalya için tatamiye çıkacak

Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: \'\'Hedefimiz 2020 ve 2024 Olimpiyatları\'\'



ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde 3-4 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Nazım Canca Judo Turnuvası\'na 23 ülkeden toplam 381 (233 erkek, 148 kadın) sporcu katılacak.

Türkiye Judo Federasyonu\'nun uluslararası faaliyet takviminde yer alan Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası hafta sonu yapılacak. Antalya\'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşecek müsabakalarda 23 ülkeden toplam 381 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

JUDO FEDERASYONU BAŞKANI HUYSUZ, \'\'HEDEFLERİMİZ, 2020 VE 2024 OLİMPİYATLARI\'\'

Ümit ve Gençler kategorilerinde çalışmaların 2020 ve 2024 Olimpiyatları baz alınarak yapıldığına dikkat çeken başkan Huysuz, \"Bu olimpiyat yolunda Ümitlerimiz kendilerinden beklediğimiz başarılara imza atarak göğsümüzü kabartacak ve Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaktır. Ümit Millilerimiz bu yıl Avrupa Şampiyonası ve ardından da Arjantin\'de yapılacak Gençlik Oyunları\'nda performanslarını en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Federasyon olarak tüm çalışma ve projemiz, sporcularımızın belirlenen hedefe ulaşması yolunda her türlü kamp ve imkanı sağlamak ve onları bu süreçte olimpiyatlara hazırlamak olacak\" dedi.

MÜSABAKA PROGRAMI ŞÖYLE:

3 Mart Cumartesi: Kadınlar: 40, 44, 48 ve 52 Kg; Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 Kg.

4 Mart Pazar: Kadınlar: 57, 63, 70 ve +70 Kg; Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 Kg.

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