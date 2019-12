-Uluslararası Müslüman Film Festivali sona erdi KAZAN (A.A) - 12.09.2011 - Tataristan'ın başkenti Kazan'da yapılan 7. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali 'kırmızı halı' seremonisi ve ödül töreniyle sona erdi. THY'nin de sponsorları arasında yer aldığı festivalde En İyi Film ödülü, bir korsan DVD satıcının hikayesi konu edilen ve Çinli yönetmen Lu Yang'ın ''My Spectacular Theatre'' filmi aldı. Bosna Hersek filmi ''Belvedere'' (Güzel Bakış) ise En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü. Yönetmenliğini Ahmet İmamoviç'in yaptığı film, Avrupa'nın ortasında yaşanan soykırım uygulaması olarak adlandırılan Srebrenitsa katliamını anlatıyor. Festivalde Belma Baş'ın ilk uzun filmi olan ''Zefir'' de, En İyi Görüntü ödülü ile TÜRKSOY Özel Ödülü olmak üzere iki ödül aldı. Yapım ve yönetimini Feo Aladağ'ın üstlendiği ve Almanya'dan festivale katılan ''Ayrılık'' da iki ödül alan filmler arasında. Sibel Kekilli bu filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken, film ayrıca Sinemacılar ve Eleştirmenler Derneği Özel Ödülü kazandı. En İyi Yönetmen ödülünü alan ''Strange Mother'' filminin yönetmenliğini Denis Rodimin üstlendi. Filmde, Müslüman bir Rus annenin kaybolan çocuğunu bulmak için geldiği Moskova'da yaşadıkları anlatılıyor. Belgeselde En İyi Film ödülleri uzun metrajlı filmlerde Yunanistan'dan katılan ''Shooting vs Shooting'', kısa metrajlı filmlerde Kırgızistan'dan katılan ''Göçebelik'' filmine verildi. Festival bünyesinde yapılan animasyon film yarışmasından En İyi Animasyon ödülünü Rusya'dan ''Most'' (Köprü) aldı. Festival bünyesinde olan ancak ayrı bir yarışma olarak ilk kez uluslararası düzeyde yapılan ''Kazanima'' animasyon film yarışmasında ise En İyi Animasyon Ödülü'nü Suriye'den ''Hatıralar Kutusu'' kazanırken, ''Avcının Oğlu'' (Başkurtistan), ''İnsanlık'' (İran) filmleri ile Tatarmultfilm (Tatar çizgi film) Stüdyosu da özel ödül aldı. Festivalde En İyi Kısa Film ödülünü ise Rusya'dan ''Ambitious'' (İnatçı) aldı. Festivalin yarışma bölümüne katılan filmler arasında ayrıca Tataristan Başkanı adına Hümanizm Özel Ödülü'nü İran'dan ''Tahran, Tahran'', sponsor ödüllerini de ''Hardcore Rimma'' (Rusya) ve ''Doğudan bir ışık'' (Özbekistan) kazandı.