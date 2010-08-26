-ULUSLARARASI MODA FUARI CPI AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, bundan böyle Türkiye'nin sadece bölgesi değil dünya için de bir çekim merkezi haline geleceğini belirterek, ''Türkiye tasarımıyla, tekstiliyle çok daha özgün ürünlerini hem Türkiye halkına hem de dış ülkelere ihraç etme imkanına kavuşacaktır'' dedi. Yazıcı, İTÜ Taşkışla Kampüsü'ndeki Uluslararası moda fuarı Collection Premiere İstanbul'un (CPI) açılışında yaptığı konuşmada, fuarın Türkiye'nin tanıtımı, tekstil üretimi ve moda açısından hangi aşamaya geldiğinin somut göstergesi olduğunu söyledi. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları çerçevesinde tanıtımın da önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Yazıcı, ''İstanbul bütün bu etkinlikleriyle, tasarımcılarıyla dünya ölçeğinde ilham veren bir şehir olduğunu apaçık bir şekilde ortaya koyuyor'' dedi. -''TÜRK MODA ENDÜSTRİSİ KABUĞUNU KIRDI''- İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de İstanbul Fashion Week ile İstanbul markasını ön plana çıkarırken, ilk kez düzenledikleri CPI ile bu markanın üretim ve global pazarlardaki rekabet gücünü artırmak istediklerini belirtti. Türk moda endüstrisinin kabuğunu kırdığını ifade eden Tanrıverdi, ''Bugün 15 milyar dolarlar civarındaki yıllık hazır giyim ihracatımızı birkaç yıl içinde 20 milyar dolara, 2023'te de 60 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bu süreçte İstanbul Fashion Week ile CPI en önemli itici gücümüz olacak'' dedi. Tanrıverdi, İstanbul'un geleceğin fuar kenti olma yolunda ilerlediğini de sözlerine ekledi. -''2011 İLKBAHAR–YAZ KOLEKSİYONLARI SERGİLEYECEK''- CPI Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ise İstanbul Fashion Week'le paralel yürüyen ancak ticari çıktılarıyla farklı bir fuar olarak konumlandırdıkları CPI ile Türk tekstil ve moda sektörünün rekabetçi gücünü daha da arttırmayı hedeflediklerini, bu sayede Türkiye'nin, modayı üreten ülke olmaktan, modayı tasarlayan ülke olma yolunda önemli bir adım atacağını belirtti. CPI'yı moda ve hazır giyim alanında dünyanın en büyük fuar organizasyon şirketi olan Alman IGEDO Company işbirliğiyle düzenlediklerini ifade eden Atik, bir yıl sonrasının koleksiyonunu CPI'a getirecek güce sahip firmaları fuara kabul ettiklerini, bu ön şartın CPI'ı gerçek anlamda uluslararası fuar konseptine taşırken, Türkiye açısından da bir ilki oluşturduğunu kaydetti. Atik, ''Ortadoğu ve Avrupa arasında bir kültür ve moda köprüsü olarak dünya modasında önemli bir yer edinecek olan CPI'da seçkin yerli ve uluslararası markalar ve tasarımcılar 2011 yılının ilkbahar–yaz koleksiyonlarını sergileyecekler, ticari anlaşmalar yapabilecekler. CPI'ın Türk hazır giyim sektörüne birkaç yıl içinde 3 ile 5 milyar dolarlık bir getirisinin olmasını bekliyoruz'' dedi. Konuşmaların ardından Bakan Yazıcı, fuarın açılışını gerçekleştirerek, fuar alanını gezdi. Verilen bilgiye göre, İstanbul Fashion Week (IFW) ile eşmazanlı düzenlenen, yaklaşık 5 bin metrekarelik sergileme alanına sahip fuarda G-Star, Triumph, Gerry Weber, Perspective, 4G, Basler, Sunset, Wenice, Didier Parakian, Colin's, Collezione, Blue Seven gibi ulusal ve uluslararası pek çok marka bulunuyor. Toplam 55 yerli ve yabancı marka ile 28 tasarımcının katıldığı CPI, 28 Ağustos 2010 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.