Uluslararası Mecelle Sempozyumu Bursa'da başladı

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da düzenlenen Uluslararası Mecelle Sempozyumu\'na Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de katıldı. Protokol konuşmacıları \'Adalet\' ve \'Mecelle\' kavramları üzerine konuşmalar yaptı.

Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in yanı sıra, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Ürdün ve Umman\'dan gelen yüksek mahkeme başkanları, başsavcılar ve bilim adamları katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşmasında, alanında ilk olan bu sempozyumu düzenleyen Adalet Akademisi\'ni ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nı tebrik etti. Çavuşoğlu, \"İdrak etmekte olduğumuz Uluslararası Mecelle Sempozyumu Bursa’mıza çok yakışmıştır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, adaleti sağlamakla görevli kurumların hedef alındığını vurgalayarak şöyle konuştu:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle güya \'adalet\' diyen ama adaleti sağlamakla görevli tüm kurumlara saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. Adalet dağıtan kurumları, yargı organlarını hedef haline getiren sığ anlayışların ülkemizde sık aralıklarla tezahürü tamamen adalet kavramını aşındırmaya ve yok etmeye dönüktür. Aziz milletimizin bu tür saldırılar karşısında provokasyonlara, hile ve desiselere prim vermediğini de memnuniyetle ifade etmek isterim.\"

Bursa’da bu türden büyük ölçekli uluslararası organizasyonların sayısını artırmak, İslam dünyasının İstanbul’dan sonra Bursa’yı da bir Uluslararası Kongre Merkezi haline getirmek için gayret göstereceklerini söyleyen Hakan Çavuşoğlu, konuşmasını \"Bu vesileyle özellikle yurt dışından teşrif eden misafirlerimize üç gün boyunca bu muhteşem beldeyi keşfetme imkânı bulmalarını da hararetle tavsiye ediyorum\" diyerek bitirdi.

\'İNSANI YAŞATMANIN TEMEL ŞİARI ADALETTİR\'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \"Ecdadımız asırlarca bu topraklarda bu medeniyeti geliştirmiş hayatın her bir alanında insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hep hükümdar olmuştur. İnsanı yaşatmanın temel şiarı ise her zaman adalet olmuştur. Osmanlı adaleti dünya ölçeğinde asırlarca bir mihenk özelliği taşımıştır\" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda tam da bu noktaya işaret ettiğini anlatırken şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımız, dünyada sadece güçlülerin hukukunun, güçlülerin sözünün geçtiği bir adil olmayan sistemi bütün dünyanın gözleri önüne serdi. Beş kişinin yönettiği bir dünyanın adil olmadığını ifade ederek ve bütün dünyada BM genel kurulunda gözlerinin içine bakarak \'dünya 5\'ten büyüktür ve bu sürdürülebilir bir sistem değildir\' diyerek dünya hukuk sistemine, dünya siyasi sistemi tarihine geçecek sözleri bir kez daha bütün dünyaya haykırmıştır. Dünyanın, bütün bu yaşanan zulümlere karşı adil bir sisteme, adil bir anlayışa ihtiyacı var. İşte bu adil anlayışın bayraktarlığını yapan ecdadımız ve onun bu mirasını sürdüren Türkiye inşallah bu sesi daha yüksek bir şekilde söylemeyi, seslendirmeyi de sürdürecektir.\"

Arakan\'da, Filistin\'de, Irak\'ta ve Suriye\'de yaşananlara dünyanın seyirci kaldığını belirten Gül, \"Vicdanı olmayan ve dünyadaki bu zulme sessiz kalan bütün dünyanın da gerçekten adaletten, insanlıktan, süslü kelimelerden uzak bir şey söylemenin, yapmanın vakti geldi de geçiyor. Bu vesileyle biz bir kez daha güçlülerin değil, haklıların egemen olduğu bir için el birliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

\'EVRENSEL HUKUK KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMALIYIZ\'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, konuşmasında Mecelle\'nin tüm dünya için çok önemli bir hukuksal eser olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında Mecelle\'nin ve Ahmet Cevdet Paşa\'nın başarıları hakkında bilgiler veren Yargıtay Başkanı Cirit, sözlerinin sonunda, insan alemi içinde herkesin eşit olduğuna vurgu yaparak, \"Sonuç olarak bizler hepimiz insanlık ailesinin birbirine eşit birbirleriyle aynı değerde olan fertleriyiz. Adaletin ve insan haklarının herkes için eşit sağlandığı evrensel ve hukuk kültürünü oluşturmalıyız. Bu nedenle daha çok bir araya gelmeli ve amaçladığımız evrensel hukuk kültürü idealine doğru güvenle ilerlemenin çarelerini el birliğiyle aramalıyız\" diye konuştu.



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