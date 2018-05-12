Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)



MARDİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Uluslararası Mardin Dağ Bisikleti Kupası’, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun katılımı ile başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9 kategoride 110 sporcunun yarışacağı \'Uluslararası Mardin Dağ Bisikleti Kupası\' başladı. Şehrin doğal ve kültürel tanıtımını yapmayı amaçlayan ve Uluslararası Bisiklet Birliği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu kural ve yönetmeliklerinin geçerli olduğu yarışmanın startını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman verdi.

Yarışma öncesi yaptığı kısa açıklamada Mardin\'deki otellerin yüzde yüzünün dolu olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Ulusal ve uluslararası alanda profesyonel sporcular, kilometrelerce dağ yolunda yarışacaklar. Gelirken Sayın Valimizden aldığımız bir bilgi, Mardin’deki otellerin doluluk oranı yüzde yüz. Bu huzurun, güvenin ve anlayışın oluşmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimizin bütün yetkililerine, canla başla ülkemizin bölünmez bütünlüğü, birliği, beraberliği ve kardeşliği için çaba sarf eden bütün valilerimize, kaymakamlarımıza, emniyet müdürlerimize, jandarma komutanlarımıza, güvenlik korucularımıza ve emeği olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman ise, şehirde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların Mardin’in tanınırlığını her geçen artırdığını belirterek, \"Huzur ve güvenin hakim olduğu şehrimizde çok güzel şeyler oluyor. Ulusal ve uluslararası alanda tanınmış büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Geçen hafta Mezopotamya Yol Yarışları düzenledik. Bu yarışmada yüzlerce bisiklet sporcumuz yarıştı. Bugün de Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte, ‘Uluslararası Mardin Dağ Bisikleti Kupası’nın startını verdik. Bu da bölgedeki sporseverler acısından çok önemli. Biz bundan sonra huzurun şehri olan Mardin\'in kültürel, tarihi, sportif ve sanatsal etkinliklerle duyuracağız\" ifadelerini kullandı.

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