Uluslararası Kriz Grubu: 5 ila 9 bin arası Türk vatandaşı IŞİD'e katılıp geri döndü

Uluslararası Kriz Grubu’nun "IŞİD’e Katılıp Dönen Türkiye Vatandaşları" başlıklı raporunda, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e katılıp dönen Türk vatandaş sayısının 5 ila 9 bin arasında olduğunu iddia etti.

Bu kişilerin üç veya 4 yıl hapis cezası çekeceğini aktaran Uluslararası Kriz Grubu, “tahliyelerine hazır olunması gerektiğini" ifade etti.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre 36 sayfalık raporda AKP iktidarının geri dönen IŞİD militanları hakkında nasıl bir politika uyguladığını inceledi.

Türkiye'ye dönenler arasında yargılananların genelde terör örgütüne üyelik suçundan 3-4 yıl hapis yattığını belirtilen raporda yer alan “Cezaevlerinde IŞİD ideolojisine daha da katı şekilde adanabildikleri için IŞİD’e katılmış her şahsı daha uzun süre hapsetmek de kalıcı çözüm değil" denildi

Raporda, örgüte katılan Türkiye vatandaşlarının profilleri ve motivasyonlarının çeşitliliği de incelendi. IŞİD üyesi olup geri dönenlerin cihatçı şiddetten kalıcı şekilde uzaklaştırılmasına yönelik sosyal programların geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Rapora göre, sosyal programların geliştirilmesi için yetkili merciler arasında net bir görev dağılımı ve koordinasyon oluşması gerekiyor.

Raporda, “Türkiye’de Adalet Bakanlığı; Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet’in özellikle IŞİD’e katılıp dönmüş veya bu örgütle bağlantısı olmuş Türkiye vatandaşlarına yönelik detaylandırılmış, sistematik programları yok. Henüz emekleme aşamasında olan bu yöndeki bazı girişimlerde genelde IŞİD, PKK, “FETÖ” ve hatta aşırı solcu militan gruplar arasında ayrım yapılmıyor” denildi. Uluslararası Kriz Grubu, "Farklı özelliklerinden dolayı tek bir kefeye konmaları karışıklığa ve odak kaybına yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.