Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlık ve Büyükelçi statülerinin askıya alındığına dair Uluslararası Judo Federasyonu'ndan bir açıklama yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.