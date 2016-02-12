Uluslararası güçler Suriye'de ateşkes üzerinde anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) zirveside Suriye çapında bir hafta içinde devreye girecek bir ateşkes üzerinde anlaşıldığını söyledi.

Kerry ateşkesin IŞİD ve Nusra Cephesi'ni kapsamayacağını söyledi.

IŞİD ve Nusra Cephesi'ni kapsamıyor

Uluslararası Suriye Destek Grubu üyeleri şunlar: Arap Birliği, Çin, Mısır, AB, Fransa, Almanya, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, İslam İşbirliği Örgütü, Umman, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Birleşmiş Milletler, ABD.

Grubun tüm üyeleri anlaşma metnine imza attı.

Anlaşmaya göre grubun tüm üyeleri, insani yardımın tedariki amacıyla, sahadaki güçlerin BM ile koordinasyon içinde çalışmaları için tüm nüfuzlarını kullanacak.

Kerry, ülkelerin insani yardımın artırılması ve tedarikinin hızlanması konusunda da anlaşıldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, insani yardım tedariğinin bu hafta başlayacağını ve ilk olarak en acil yerler olarak belirlenen Deir Ez Zor, Fuaya, Kefraya, Şam’ın bazı kırsal bölgeleri, Madaya, Muhammediya ve Kafra Batna’ya gönderileceğini söyledi.

Lavrov: Rusya'nın hava operasyonları sürecek

Kerry, açıklamasını yaparken Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve BM Suriye Büyükelçisi Stefan de Mistura yanında yer aldı.

Lavrov, Rus güçlerinin IŞİD ve Nusra Cephesi’ne yönelik hava saldırılarının süreceğini söyledi.

Kerry de Lavrov da Suriye yönetimi ve muahlifler arasındaki barış görüşmelerinin en yakın zamanda yeniden başlaması gerektiğini de belirtti.