Uluslararası göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - YUNANİSTAN adalarına yasa dışı yollardan göçmen geçişi sağladığı belirlenen 8\'i yabancı uyruklu 11 şüpheli, Antalya ve İzmir\'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Kaş ve Demre ilçelerinden Yunanistan\'ın Meis Adası başta olmak üzere Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçak gönderildiğini belirledi. Demre - Kaş bölgelerinde göçmen kaçakçılığı suçu işledikleri tespit edilen organizatörlerin yakalanması amacıyla Antalya merkez, Demre ve Kumluca ilçeleri ile İzmir\'de sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, göçmenlerin kaçak geçişini sağladığı belirlenen 8\'i yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları ev ve araçlarında yapılan aramada ise suç unsuru malzeme olarak 2 ruhsatsız av tüfeği 5 can simidi, 5 can simidi şişirme pompası ve bir de dürbün ele geçirildi. Antalya\'ya getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.