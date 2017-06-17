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Spor

Uluslararası Futbol Birliği, maçların 60 dakikaya indirilmesini gündeme alacak

Gündeme getirilecek maddeler arasında, penaltı pozisyonunda ceza sahasına oyuncu girmesi halinde golün doğrudan verilmesi gibi kural değişiklikleri yer alıyor

17 Haziran 2017 21:36

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), aralarında maç sürelerinin 60 dakikaya indirilmesinin de bulunduğu devrim niteliğindeki kural değişikliklerini masaya yatıracak.

ABD basınından Times'a açıklama yapan IFAB Direktörü David Elleray, yeşil sahalarda devrim niteliğinde sayılabilecek kural değişikliklerini içeren bir dosya hazırlandığını ve önerilerinin yönetim kurulu tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Gündeme getirilecek maddeler arasında, korner ve frikik kullanan oyuncuların pas vermeden topu kendi başlarına oyuna sokması, ceza sahasında kalecilerin geri pası elleriyle kontrol etmesi durumunda doğrudan penaltı kararının verilmesi, frikiklerde meşin yuvarlağın durdurulmasına ihtiyaç duymadan hareket halinde oyuna sokulması, penaltı pozisyonunda ceza sahasına oyuncu girmesi halinde golün doğrudan verilmesi gibi kural değişiklikleri yer alıyor.

En dikkati çeken öneri ise oyun süresi üzerinde planlanıyor. Bu kapsamda, maçlar 90'dan 60 dakikaya indirilecek ve topun oyun dışında kaldığı süre toplamı, bu 60 dakika üzerine eklenecek.

Futbolcuların saha içinde hakemlerin otoritesini küçük düşürecek eylemlerde bulunması halinde takımlarına puan silme cezası verilmesi de gündemde yer alıyor.

Ayrıca, penaltı çizgisi gerisinden kaleci vuruşları yapılması halinde topa önce defans oyuncusunun değmesi zorunluluğu, penaltı pozisyonlarının kaçması halinde ise oyunun durdurularak kale vuruşuyla devam etmesi gibi öneriler de bulunuyor.

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