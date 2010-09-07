-ULUSLARARASI FİNANS ZİRVESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - İstanbul, 28-30 Eylül arasında Türkiye'yi ve dünyayı yakından ilgilendiren uluslararası finansal ve ekonomik gelişmelerin tartışılacağı ''İstanbul Finans Zirvesi''ne (Istanbul Finance Summit-IFS) evsahipliği yapacak. PGlobal ile Yedi24 Şirketler Grubu tarafından organize edilen ve Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilecek IFS 2010'da ele alınacak konular toplam 9 oturumda tartışılacak. Zirve kapsamında 3 gün boyunca ''Kriz sonrasında küresel finans sektöründe düzenleme ve reform ihtiyaçları'', ''Merkez bankacılığı: Kriz sonrası ekonomik ve finansal istikrar'', ''Finans merkezleri: Deneyim ve düellolar'', ''Enerji, yerel yönetimler, altyapı ve proje finansmanı'', ''İslami finans: Eksiklikleri giderebilir mi?'', ''Kriz sonrası sermaye piyasaları ve türev araçlar'', ''Kurumsal ve bireysel yatırımcılar ve varlık yönetimi'', ''Ticaret finansmanı ve ihracat kredisi sigortası'' ile ''Doğrudan yatırımlar, özel sermaye yatırımları, birleşme - devralma finansmanı'' başlıklı oturumlar yapılacak. Açılış konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen zirvede Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, İslam Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Muhammed Ali Al-Madani, Meksika Merkez Bankası Başkanı Augustin Carstens, Brezilya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luiz Awazu Pereira Da Silva ile Hindistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Subir Gokarn'ın aralarında bulunduğu 50 konuşmacı yer alacak.