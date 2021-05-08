Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL için adil değer tahminini neden 9,50’ye yükseltti?

Dolar/TL için adil değer tahminini 7,50'den 9,50'ye yükselten Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), iki temel gerekçesini cari açıktaki artış ve yabancı sıcak para çıkışı olarak sıraladı. IIF, "Rezerv tampon olabilirdi ama düşük seviyede" dedi.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, IIF, uzun süre 5,50 seviyesinde tuttuğu dolar/TL için adil değer tahminini, 6 Nisan 2020'de 6,30'a, 29 Haziran 2020'de 7,50'ye, 2 Mayıs 2021'de 9,50'ye yükseltmişti. Bu rakam, bir kurun belirli bir vadede bu seviyeye yükseleceği tahminini değil, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunda cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesine işaret ediyor.

IIF, 9,50 kararının arkasında iki temel gerekçe olduğuna işaret etti.

Bunlardan birincisi, cari açığın, daha önce beklenenden daha yüksek seviyelerde seyretmesi. Kurum, 2021 yılı için cari açık tahminini, milli gelirin yüzde 3'ü seviyesinden yüzde 4'e çıkardı. 2020 yılında cari açık, 36,7 milyar dolar olmuştu. Şubat 2021'de 12 aylık cari açık, faizlerdeki artışa ve kredilerdeki yavaşlamaya rağmen ekonomik aktivitenin görece güçlü seyretmesi ve emtia fiyatlarındaki artışla birlikte 37,8 milyar dolara yükselmişti.

IIF'in işaret ettiği ikinci temel gerekçe, Türkiye'ye yabancı sermaye girişlerinin beklenenden çok daya zayıf olması ve hatta mart ortasından itibaren ciddi çıkışlar olması.

Bu iki temel gerekçeyle IIF, ihracat artışı ve cari açık görünümünde düzelme için dolar/TL'de denge seviyesinin daha yüksek olması gerektiğini savunuyor.

Son iki ayda 9,9 milyar dolarlık yabancı çıkışı var

Nitekim, Merkez Bankası (TCMB) verileri, yabancıların mart ve nisan ayında toplamda yaklaşık 9,9 milyar dolarlık net çıkışa imza attıklarını gösteriyor. Bu çıkışın 2 milyar doları tahvil ve hisse senedi piyasası, 7,9 milyar doları ise swap kanalından gerçekleşti. Böylece yılın ilk dört ayında menkul kıymet ve swap kanalından toplam yabancı çıkışı, 6,9 milyar dolar oldu.