Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks: Dolar/TL'nin adil değeri 7.50

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) baş ekonomisti Robin Brooks, Twitter’da dolar/TL'nin “adil değerini” 7,50 olarak gördüklerini belirtti. Brooks, "Türkiye'nin en güçlü taraflarından biri yenilikçi ihracat sektörü - turizm de dahil. Bakın, grafikte de ihracat hacimleri nasıl diğer EM'lere göre COVID-19 öncesi düzeylere çıktı. İhracat Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltması için kritik öneme sahip. Bu nedenle dolar/TL'nin adil değerini 7,50 olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Brooks’un paylaştığı grafik, Türkiye’nin ihracatının 2020'nin üçüncü çeyreğinde hacimsel bazda diğer gelişmekte olan ülkeler olan Brezilya, Arjantin ve Rusya’nın üzerine çıktığını gösteriyor.

Adil değer nedir?

Dünya yazarı Servet Yıldırım, kurda "adil değer"i şöyle tanımlıyor: "En kolay tanım, alıcı ve satıcının anlaşıp, işlem yaptığı kurun adil kur seviyesi olduğudur."

Bununla birlikte Yıldırım'a göre "Ekonomide tek bir 'doğru kur seviyesi' bulmak imkânsızdır. Herkes için doğru kur seviyesi farklıdır. İhracatçı için doğru olan kur ile ithalatçı ya da konut üretip satan bir inşaat firması için olan doğru kur aynı değildir."