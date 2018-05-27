Uluslararası Eskrim Turnuvası Antalya'da yapıldı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



ANTALYA\'da düzenlenen Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası\'nda, olimpiyat şampiyonu Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan birinci oldu.

Uluslararası Eskrim Federasyonu\'nun (FIE) 2018 yılı müsabaka takviminde yer alan Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası, Antalya Spor Salonu\'nda yapıldı. Kadınlar Kılıç kategorisindeki turnuvada 11 ülkeden 28 sporcu katıldı. FIE Satellite Uluslararası Eskrim Turnuvası\'nda, Ukrayna\'dan 6, Singapur\'dan 4, Belarus ve Kazakistan\'dan 3\'er, Brezilya, Kanada, Çekya, Tayvan, Macaristan ve ABD\'den de 1\'er sporcu mücadele etti. Turnuvada eskrim kadın milli takımından da 6 sporcu yer aldı.

Olimpiyat şampiyonu dünyaca ünlü Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan, turnuvanın birincisi oldu. İkinciliği Belarus\'tan Darya Andreyeva, üçüncülüğü Ukrayna\'dan Olena Voronina ile Belarus\'tan Hanna Ivanishchanka elde etti. Türk sporcular Nisanur Erbil 10, Deniz Selin Ünlüdağ 14 ve Aylin Çakır 15\'inci sırada yer aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, turnuvada dereceye giren sporcuların kazanacağı puanın FIE sıralamasını etkilemesinden dolayı müsabakaların sporcular açısından çok önemli olduğunu belirtti.

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