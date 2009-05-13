Uluslararası Erkekler İzmir Cup'ta Marsel İlhan 2. turda

Türk Telekom Uluslararası Erkekler İzmir Cup'ta milli tenisçimiz Marsel İlhan adını ikinci tura yazdırdı.



Örnekköy Tenis Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ana tablo erkekler ilk tur mücadelesinde Alman Matthias Bachinger ile karşılaşan İlhan, rakibini 7-6'lık setlerle saf dışı bıraktı. Raketimizin ikinci turdaki rakibi Avusturyalı Chris Guccione oldu. Turnuvadaki diğer temsilcilerimiz Sami Beceren, Haluk Akkoyun, Ergun Zorlu ve Barış Ergüden ise teklerde rakiplerine yenilerek elendiler.



Turnuva yarın çiftler müsabakalarıyla devam edecek. Marsel İlhan, Alexey Kedrycuk ile birlikte Sergei Bubka-Sergiy Staklovsky ikilisiyle karşılaşacak.

