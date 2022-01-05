Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a 'Legion d'Honneur' nişanı

Bu yol haritasında dünyadaki enerji sektörünü nasıl değiştirmek gerektiğini ve sektörün Paris Anlaşması hedefleriyle nasıl uyumlu hale geleceğini analiz ettiklerini aktaran Birol, şöyle konuştu:

"Bu analizin yanı sıra bir yandan Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmaya çalışırken aynı zamanda enerji fiyatları nasıl makul bir düzeyde tutulabilir ve enerji güvenliği nasıl sağlanabilir diye bu çalışmaları yaptık. Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirirken konuya gelişmekte olan ülkelerin penceresinden baktık. Yaptığımız bu çalışmalar devlet nişanına layık görülmemizi sağladığı için de çok mutluyum."