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Ekonomi

Uluslararası Enerji Ajansı: Acil durum rezervi kapsamında 61,7 milyon varil petrol kullanılacak

IEA'dan yapılan açıklamada, bu rakamın kurum tarihindeki en büyük kullanım miktarı olduğu belirtildi

04 Mart 2022 21:27

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), acil durum rezervlerinden piyasaya petrol sunulması kararı kapsamında üye ülkeler tarafından taahhüt edilen miktarın 61,7 milyon varile ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, salı günü gerçekleştirilen toplantıda IEA üyesi ülkelerin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol piyasalarındaki arz daralmasını hafifletmek amacıyla acil durum rezervleri kapsamında 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştığı anımsatıldı.

Kararın alındığı günden bu yana üye ülkelerin iç koşullarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptığı kaydedilen açıklamada, daha önce taahhüt edilen 60 milyon varil miktarının aşılarak, büyük bir dayanışma örneği sergilendiği ifade edildi.

Açıklamada, taahhüt edilen 61,7 milyon varillik petrolün üye ülkelerin acil durum rezervlerinde bulundurdukları toplam miktarın yüzde 3'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye de 1,5 milyon varil petrol arzına bulunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin aldıkları bu kararla Ukrayna'yı desteklemek için birleştiğini ifade etti.

IEA üyesi 25 ülke, acil durum rezervlerinden piyasaya petrol arzında bulunmayı taahhüt etti. Bu kapsamda Türkiye de 1,5 milyon varil petrolünü kullanıma açarak bu anlaşmaya destek verecek.

Uluslararası Enerji Ajansıpetrolrusya ukraynafatih birol
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