Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası basın toplantısı gerçekleşti

KIBRIS (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye ve Avrupa’nın elit takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası basketbol turnuvası ile ilgili basına bilgi verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre NEU RA25 Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında; Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Hakan Atamtürk, Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz hazır bulundu.

KIBRIS TÜRK SPOR TARİHİNDE MİLAT YAŞANACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan Avrupa’nın önde gelen takımları ile Türk takımlarının yer aldığı bir turnuvanın ilk kez yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Tüzünkan turnuvayı düzenlemelerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, İspanya’dan Castros Barine, Belçika’dan CB Avenida, Çek Cumhuriyeti’nden ZVZ USK Prague ile ülkemizden Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’den Galatasaray ve Hatay BŞB takımlarının turnuvada yer alacağını belirtti.

“TURNUVA MAÇLARIN ÜLKEMİZDE OYNANMASI İÇİN BİR BASAMAK OLACAKTIR”

Açılış konuşmasının ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı olarak dördüncü yıllarında Uluslararası bir turnuvayı ülkemize taşıdıklarını ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Maçların ülkemizde oynanması için mücadeleye devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Günsel, turnuvanın ve bu tür organizasyonların bir basamak olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Günsel, “Avrupa’nın önde gelen takımlarının turnuvayı kabul ederek buraya gelmesi basamakları tırmandığımızın göstergesidir” dedi.

TURNUVANIN GELENEKSELLEŞTİRİLMESİ ARZULANIYOR

Konuşmasının devamında turnuvanın gelenekselleştirilmesini arzu ettiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Günsel, “Bir sonraki yıl daha farklı takımlarla yine turnuvalarda birlikte olmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.

\"GÜNEY KIBRIS’IN ENGELLEME GİRİŞİMLERİ ÇÜRÜTÜLDÜ\"

Bir soru üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin turnuvayı engelleme tezlerini çürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. Günsel, Güney Kıbrıs’ın Dışişleri Bakanlığı, Elçilikler ve Kıbrıs Rum Basketbol Federasyonu aracılığı ile turnuvaya katılacak olan Avrupa Takımları’na Kuzey Kıbrıs’ın “işgal toprakları” olduğunu içeren mektup gönderdiğini açıkladı.

Takımlara Güney Kıbrıs’ın tezlerini çürütecek açıklamalarda bulunduklarını ifade eden Doç. Dr. Günsel şöyle konuştu:

“Buraların işgal altında topraklar olmadığını içeren yazılar gönderdik. Burada 120 ülkeden farklı öğrencinin gelip okuduğu, Deep Purple konserinin yapıldığı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Avrupa Üniversiteler Birliği’ne, Dünya Üniversiteler Birliği’ne ve İslam Üniversiteleri Konfederasyonuna tam üye olduğunu, Dünya Tıp Birliklerine üye olabildiklerini. Buraların güvenli ve özgür topraklar olduklarını anlattık. Son dakika sürprizleri her an olabilir ama on yıllardır iddia edilen yanıltıcı tezler erimeye başladı. Daveti yapan EuroCup ve Türkiye Şampiyonu bir takım. Güney Kıbrıs her zamanki tavrını sürdürüyor biz de eskimiş tezlerini çürütebildik.”

“BU GİBİ ORGANİZASYONLAR YAPILMASI ÜLKE SPORUNA ÖNEMİ GÖSTERİYOR”

Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği turnuvanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Turnuva ile tanınma yönünde bir adım daha atıldığını ve ülke sporuna büyük önem verildiğini dile getiren Nasıroğlu, Basketbol Federasyonu olarak üzerlerine düşen görev bilinciyle katkı sağlayacaklarını söyledi.

“ULUSLARARASI ÖNEM KAZANMIŞ BİR TURNUVAYI DESTEKLEMEKTEN ONUR DUYUYORUZ”

Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt ise yaptığı konuşmada, uluslararası anlam kazanan turnuvada yer almaktan mutluluk duyduklarını ve Elexus Otel olarak turnuvanın konaklama sponsorluğunu üstlendiklerini söyledi.

“TURNUVA BÜYÜK BİR VİZYONUN ESERİ”

Toplantıda söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Hakan Atamtürk, turnuvayı büyük bir vizyonun eseri ve ülkemizde spor adına atılan en büyük adım olarak nitelendirdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin spora katkısının yüksek olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Atamtürk, bin 500’ün üzerinde sporcuya imkan tanıyan koskocaman bir oluşumuz” dedi.

“KADIN BASKETBOLUNUN EFSANELERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE BULUŞACAK”

Toplantıda son sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz da, turnuva ile ilgili teknik bilgiler paylaştı.

Turnuvaya katılacak takımları Kuzey Kıbrıs’ta görmenin kendileri için gurur olduğunu ifade eden Ayaz, “Mini Eurolague düzenliyoruz” dedi.

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