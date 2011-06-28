-ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ÇETESİ YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İstanbul'da yatırım ortaklığı yapacaklarını vadederek, yabancı iş adamlarını yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü suç örgütüyle ilgili olarak çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, çete lideri olduğu öne sürülen H.Ç'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Suç örgütünün, aralarında ABD'li avukat Kenneth Gordon ve Avusturyalı mali danışman Johannes Baumgartner'in de bulunduğu yabancı iş adamlarını ''yatırım ortaklığı vaadi'' ile yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. 8 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.