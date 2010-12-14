-ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM AZALDI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişinde Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9'luk azalma meydana geldi. Hazine Müsteşarlığının 2010 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'' yayımlandı. Bültene göre, geçen yılın ilk 10 ayında 7 milyar 165 milyon dolar olan uluslararası doğrudan yatırım tutarı, bu yıl aynı döneminde 5 milyar 884 milyon dolara geriledi. Uluslararası doğrudan sermayede de yüzde 31,9'luk azalma görüldü ve geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 5 milyar 701 milyon dolar olan uluslararası doğrudan sermaye, bu yıl 3 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde 22 milyon dolarlık sermaye çıkışı dikkate alındığında net sermaye girişi, 3 milyar 736 milyon dolar olarak belirlendi ve bu şekilde net sermaye girişinde yüzde 27,8'lik bir azalma görüldü. Uluslararası sermayeli firmaların yabancı ortaklıklardan aldıkları kredilerin oluşturduğu diğer sermaye girişi ise 587 milyon dolardan 171 milyon dolara indi. Böylece diğer sermaye girişinde de yüzde 70,9'luk düşüş kaydedildi. Gayrimenkul, 10 aylık dönemdeki doğrudan yatırım girişinde artış görülen tek kalem oldu. 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 milyar 464 milyon dolar olan net gayrimenkul yatırımları, bu yıl 1 milyar 999 milyon dolara yükseldi.