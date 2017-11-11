Uluslararası Danışma Konseyi: NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana en zayıf dönemini yaşıyor

Devlet ve hükümetlere danışma hizmeti veren Uluslararası Danışma Konseyi'ne (AIV) göre, Avrupa'daki güvenlik riski Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeyde. Kuzey Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) de halen bu dönemin son bulmasının ardından en zayıf dönemini yaşıyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan ve başkanlığını eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer'in yaptığı AIV, ittifakın içinde bulunduğu sorunları içeren bir rapor yayımladı.

"NATO'nun Geleceği ve Güvenliği" başlıklı rapora göre, Avrupa'daki güvenlik riski Soğuk Savaş sonrası hiç bu kadar yüksek olmamıştı. ABD de NATO ittifakı içerisinde liderlik görevini yerine getiremiyor.

"Rusya, Baltık ülkelerini 'yutabilir"

AIV raporunda, Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın oldukça zayıf olduğu ve Rusya tarafından kolayca yutulabilecekleri vurgulandı. Raporda Rusya'dan yönelecek olası tehdide geniş yer verildi.

Uzun vadede Rusya'nın NATO'yu altetme olasılığı bulunmadığı belirtilen rapora göre, Moskova yönetimi kısa sürede büyük bir askeri güç oluşturma kapasitesine sahip.

AIV'ye göre şu anda gündemde somut bir Rus saldırısı olasılığı bulunmuyor. Ama bu Rusya'nın hiçbir zaman saldırmayacağı anlamına da gelmiyor.

Konsey, ABD'nin başka bir kıtadaki faaliyetlerine tepki nedeniyle ya da Avrupa Birliği'nin bazı sorunlar yüzünden dikkatinin dağılması yüzünden Rusya'nın harekete geçebileceğine işaret etti.

AIV raporunda, Rus tehtidinin azaltılması için NATO'nun Moskova hükümeti ile diyaloğu yeniden başlatması önerildi.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakının ardından NATO ile Moskova arasındaki ilişkiler en düşük seviyeye inmişti.

Hollanda: Raporu dikkatle inceleyeceğiz

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, AIV raporunu dikkatle inceleyeceklerini belirterek, NATO üyesi ülkelerin savunma için daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söyledi.

NATO üyesi ülkeler, 2024 yılına kadar milli gelirlerinin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma kararı almıştı.