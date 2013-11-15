Uluslararası çocuk pornosu ağına operasyon



Kanada polisi, büyük bir operasyonla uluslararası faaliyet gösteren bir çocuk pornosu çetesini çökertti. Çeşitli ülkelerden yüzlerce şüpheli yakalandı.

Kanada polisinin 2010 yılından beri sürdürdüğü bir soruşturma kapsamında Perşembe günü büyük bir operasyon düzenlendi. Yetkililer, uluslararası çocuk pornosu ağını çökerten baskında çeşitli ülkelerden yaklaşık 348 zanlının yakalandığını ve en az 386 çocuğun kurtarıldığını bildirdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yeralan habere göre, operasyon kapsamında Kanada'da 108, ABD'de 76 ve aralarında İsveç, İspanya, İrlanda, Yunanistan, Brezilya, Arjantin, Japonya, Avustralya ve Güney Afrika'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerde 164 kişinin yakalandığı bildirildi. Soruşturmada, 50 farklı ülkenin güvenlik birimleri işbirliği yaptı.

Kanada emniyet yetkilileri, operasyonda gözaltına alınan şahıslar arasında öğretmen, doktor, hemşire, koruyucu aile fertleri, kilise ve resmi kurum yetkilileri de bulunduğunu bildirdi.

Toronto polisinden Komiser Joanna Beaven-Desjarding, düzenlenen basın toplantısında, soruşturmanın 2010 yılı Ekim ayında çocuk pornosu fotoğraflarını satmaya çalışan 42 yaşında bir Kanadalı ile temasa geçmelerinin ardından başladığını açıkladı. Şüphelinin, Ontario'daki bir şirket üzerinden çocuk pornografisi fotoğraf ve filmlerinin ticaretini yaptığı açıklandı.

Yetkililerin operasyon düzenledikleri şirkette, yaklaşık 45 terabayt fotoğraf ve video ele geçirdiği, kurbanlar arasında beş yaşın altında çocukların da bulunduğu ve şirketin dünya çapındaki müşterileri üzerinden yaklaşık 3 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi.