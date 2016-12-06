Uluslararası Çocuk Merkezi, “Kadına, Gençlere ve Çocuklara Şiddete Hayır” demek için toplandı

Uluslararası Çocuk Merkezi 5 Aralık 1934’de Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının üzerinden 82 yıl sonra 5 Aralık 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde “Kadına, Gençlere ve Çocuklara Şiddete Hayır” dedi.

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 25 Kasım'da başlattığı 'Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin' Kampanyası (Birleşin), 10 Aralık tarihine kadar sürecek. Uluslararası Çocuk Merkezi Toplumsal Duyarlılık Projesi öğrencileri ile birlikte Bilkent Kütüphanesi de dahil olmak üzere kampanya çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

On altı gün boyunca kadına karşı şiddeti önlemek için tüm dünya turuncu renge yani umut ve ışığın rengine büründü. Uluslararası Çocuk Merkezi’nin düzenlediği panele akademisyenler ve sivil toplum örgütleri katıldı. Panele katılan katılımcılar toplantı öncesi turuncu boyalı ellerini beyaz çarşafa basarak “Kadına, Gençlere ve Çocuklara Şiddete Hayır” dedi.

Toplantıda Birleşmiş Milletler’den katılan Toplumsal Cinsiyet Uzmanı, Zeliha Ünaldı Kadına Karşı şiddet ile küresel mücadelede BM’nin yaptıklarını anlattı. Panelde Uluslararası Çocuk Merkezi’nden Dr. Ayşegül Esin, Kadına karşı şiddetle mücadele kampanyasının yanı sıra İsveç Başkonsolosluğu’ndan alınan fon ile gençlerle birlikte yürütülen “Genciz Eşitiz” “Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinde gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaki görüşlerini aktardı. Esin, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda Türkiye’nin 145 ülke sıralamasında sondan 15. olduğu göz önünde bulundurulursa bir an önce 2030 yılı gündemini yakalayabilmek için şiddet konusunda farkındalığın arttırılması, kız çocuklarının geleceğini karartacak adımlar atmaktan vazgeçmesi, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulaması ve izlemesi, mağdura destek hizmetlerinin geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine toplumun tüm kademelerinde yaygın eğitimlerle ulaşılması gerektiğini belirtti.