Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Güney Afrika'ya çağrı: El Beşir'i tutuklayın

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne çağrıda bulunup, Afrika Birliği zirvesi için Johannesburg’da bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in tutuklanmasını istedi.

El Beşir, Güney Afrika’nın imzacıları arasında bulunduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Darfur’da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle aranıyor.

AFP’nin haberine göre; Güney Afrikalı yetkililer, Beşir’in iki günlük zirve için ülkede bulunduğuna ilişkin haberleri doğrulamazken, Güney Afrika Yayın Kuruluşu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, El Beşir’in Güney Afrikalı yetkililer ve Sudanlı diplomatlar tarafından karşılandığı ifade edildi. Ziyaret Sudan tarafından da teyit edildi.



Johannesburg'da yaşayan insan hakları avukatı Gabriel Shumba, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olarak Güney Afrika'nın El Beşir'i tutuklama zorunluluğu var" dedi.