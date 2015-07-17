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Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi'den Mavi Marmara kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Mavi Marmara davasına verilen takipsizlik kararının gözden geçirilmesini istedi

17 Temmuz 2015 01:51

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçları, Mavi Marmara saldırısını soruşturmama kararı alana savcılardan, bu kararı gözden geçirmelerini istedi.

Savcı Fatou Bensouda, geçtiğimiz yıl, Mavi Marmara'da işlenen suçların, uluslararası mahkemenin görev alanına girecek kadar büyük suçlar olmadığı sonucuna vararak soruşturma açmamıştı. Yargıçlar ise Bensouda'nın bu kararı alırken önemli hatalar yaptığını belirtti.

İsrail ise UCM'nin kararına tepki gösterdi ve mahkemenin 'büyük mezalimlerle' ilgilenme amacından saptırıldığını savundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, "Mahkeme, kaynaklarını niçin gereksiz, kötü niyetli ve siyasi amaçlı şikayetlerle ilgilenerek israf ediyor, belli değil." dedi.
 
Savcılar, 9 Türkün hayatını kaybettiği baskınla ilgili dosyaya yeniden takipsizlik kararı vermek istemeleri durumunda yeni gerekçeler bulmak zorunda kalacaklar.

İsrail ve Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmadığından, Mavi Mamara'nın Komor Adaları'na kayıtlı olması sayesinde mahkemede dava açılabiliyor. 

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