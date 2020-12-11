Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uygur soykırımıyla ilgili soruşturma başlatılması için daha fazla kanıt istedi

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Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM), Çin'in Uygur Türklerine soykırım yaptığıyla ilgili soruşturma başlatmak için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu duyurdu.

UCM, daha çok kanıt sunulabilmesi için dosyayı açık tutacağını bildirdi.

Pekin, UCM'nin imzacılarından olmasa da soykırım suçlamasını mahkemeye getirenler Tacikistan ve Kamboçya'dan zorla Çin'e götürülen Uygurlarla ilgili dosyaları kanıt olarak sundu. Tacikistan ve Kamboçya, UCM'nin kuruluş belgesi olan UCM'nin imzacılarından.

UCM, Çin'in yurtdışındaki Uygurları zorla ülkeye döndürdüğüne dair daha fazla kanıt sunulmasını talep etti.