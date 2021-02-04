Uluslararası Ceza Mahkemesi, Tanrı'nın Direniş Ordusu Komutanı Ongwen'i savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekten mahkum etti

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski bir Ugandalı çocuk asker olan Tanrı'nın Direniş Ordusu (TDO) Komutanı Dominic .

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme, 45 yaşındaki Ongwen'i cinayet, tecavüz, cinsel kölelik, çocuk kaçırma, işkence ve yağma gibi 45 farklı suçlamadan suçlu buldu. Ongwen, 7 kadının zorla hamile bırakılmasıyla ilgili olarak da suçlu bulundu. Bu, Lahey'de alınmış bir emsal karar oldu.

Henüz çocukken TDO tarafından kaçırılan Ongwen, ayrılıkçı grubun liderliğine kadar yükseldi. Hakimler, Ongwen'in 2002 ile 2005 arasında bu suçları özgür iradesiyle işlediğini ifade etti.

Duruşmanın sonunda kararı okuyan Hakim Bertram Schmitt, Ongwen'in suçlu olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını ifade etti.

Ongwen'in müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Hakimler, Ongwen'e ne ceza verleceğini ileri bir tarihte kararlaştıracak.

Avukatları, Ongwen'in çocuk yaşta kaçırıldıktan sonra "psikolojik olarak zarar gördüğünü" ve bu yüzden aklanması gerektiğini savundu.