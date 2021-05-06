Uluslararası Ceza Mahkemesi, Tanrı'nın Direniş Ordusu Komutanı Ongwen'i 25 yıl hapis cezasına çarptırdı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski bir Ugandalı çocuk asker olan Tanrı'nın Direniş Ordusu (TDO) Komutanı Dominic Ongwen'in savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bularak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hakim Bertram Schmitt, hakimler panelinin Ongwen'e müebbet hapis cezası vermeyi düşündüğünü, ancak kendi çektiği acılar nedeniyle 25 yılda mutabık kaldıklarını söyledi.

Schmitt perşembe günü cezayı açıklarken, ''O kendi isteğiyle birçok kişiyi büyük acılar çektirmiş, aynı zamanda daha sonra lideri olacağı grubun elinde büyük acılar çekmiş bir suçlu'' dedi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme şubat ayında 45 yaşındaki Ongwen'i cinayet, tecavüz, cinsel kölelik, çocuk kaçırma, işkence ve yağma gibi 45 farklı suçlamadan suçlu bulmuştu. Ongwen, 7 kadının zorla hamile bırakılmasıyla ilgili olarak da suçlu bulunmuştu. Bu, Lahey'de alınmış bir emsal karar oldu.

Henüz çocukken TDO tarafından kaçırılan Ongwen, ayrılıkçı grubun liderliğine kadar yükseldi. Hakimler, Ongwen'in 2002 ile 2005 arasında bu suçları özgür iradesiyle işlediğini ifade etti.