Uluslararası Ceza Mahkemesi Mavi Marmara'yı soruşturmaya gerek görmedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 2010'da İsrailli askerlerin 9 Türk vatandaşını öldürdüğü Mavi Marmara baskını için soruşturmaya gerek görmediği iddia edildi.

Reuters'ın ele geçirdiği belgede savcıların ifadesine göre İsrailli askerlerin savaş suçu işlediğine dair "yeterli temel" var. Ancak bu suçlamalar, mahkemenin yetki alanına girmesini sağlayacak yeterlilikte değil.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mavi Marmara saldırısını soruşturmama kararı aldı. İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım götüren İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'na (İHH) ait Mavi Marmara filosuna İsrail ordusu operasyon düzenlenmiş, saldırı sonucu 9 kişi öldürülmüş, 50'ye aşkın kişi de yaralanmıştı.