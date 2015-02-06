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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün inşaat ve güvenlik sözleşmesi 27 yıl sonra imzalandı

Sözleşme ile inşaat sektörü çalışanlarına iş güvenliği kazandırılması amaçlanıyor

06 Şubat 2015 12:14

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), 1988 yılında kabul edilip, 1991 yılında yürürlüğe giren 167 sayılı inşaat işlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi Türkiye tarafından da onaylandı.

Özellikle Torun Center faciasından sonra daha sık dile getirilen söz konusu ILO sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan uluslararası sözleşme ile inşaat sektörü çalışanlarına iş güvenliği ve uluslararası standartlar kazandırılması amaçlanıyor.

 

Kapsamı geniş

 

Sözleşme, "inşaat alanındaki herhangi bir işlem, faaliyet veya nakliye dahil, alanın hazırlanmasından, projenin tamamlanmasına kadar olan tüm inşaat işlerine, yeni bina yapımına, inşaat mühendisliğine, montaj ve sökme işlerine" uygulanacak. Sözleşmede, inşaat işlerinin görüldüğü alanlar, inşaat işlerinde kullanılan araç, malzemelerde güvenlik ve sağlık, üye ülkelerin hükümetlerince konuya ilişkin önlemlerin alınması, işçi ve işverenlerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alıyor.

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