Uluslararası borsalarda yükseliş var

Japonya'da ulusal tatil dolayısıyla Tokyo Borsası kapalı.



Asya borsaları ise ABD ekonomisine ilişkin olumlu verilerin yatırımcıları dünyanın en büyük ekonomisinin düzelme işaretleri verdiği yönünde umutlandırması ve muhtemel domuz gribi salgını korkularını dengelemesi yüzünden yükseldi.



Güney Kore borsasında Kospi endeksi yüzde 2,3, Hong Kong borsasında Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Şanghay borsası yüzde 1,5 yükseldi. Singapur, Hindistan ve Tayvan'da da borsalar değer kazandı.



ABD'de nisan ayında tüketici güveninin yükselmesi Amerikalıların tekrar harcama yapmaya hazır olabileceği umutlarını artırdı.



Bu arada Asya'da ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi 49,71 dolardan işlem görüyor.

