Uluslararası borsalarda geçen hafta...



Uluslararası piyasalarda, ABD doları, önemli para birimleri karşısında dalgalı bir seyir izlerken, altın fiyatları yükseldi.

ABD Doları hafta içinde, avro karşısında, son dört ayın en düşük düzeyine geriledi.

ABD Merkez Bankası FED, Amerikan ekonomisine yönelik yeni tahminlerde bulundu.

FED’in yeni tahminlerine göre ABD ekonomisi bu yıl, yüzde 0,5 ile 1,3 yerine, yüzde 1,3 ile 2 oranında küçülecek.

FED’in yeni tahminlerine göre, işsizlik, daha önceki yüzde 8,8 oranına karşın yüzde 9,6 oranında yükselecek.

Analistler, bu yıl işsizliğin yüzde 10’a ulaşabileceğini vurguluyor.

Bu arada eski FED Başkanı Alan Greenspan, ABD ekonomisinin ve mali piyasaların toparlanmaya başladığını, ancak bankaların sermaye yetersizliği riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, bunun da ekonomik toparlanmayı yeniden kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

ABD Bütçe Ofisi Direktörü Peter Orszag, ABD ekonomisinin neredeyse dibi gördüğünü, ekonomik düşüşün sona erdiğini söyledi.

Orszag, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin ileri ki aylarda düzelirken, bütçenin daha düşük açıklar vereceğini ifade etti. Ancak Orszag, Obama yönetiminin mali öngörülerini revize etmesi gerektiğini çünkü işsizlik oranının beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti.

Başkan Obama’nın sağlık hizmetleri sisteminde bu yıl değişiklikler yapmak üzere taahhütte bulunduğunu ifade eden Orszag, Obama’nın sosyal güvencesi olmayan milyonlarca Amerikalı için sağlık hizmeti sağlama planının kısa dönemde federal açığı artırmayacağını, hatta gelecek birkaç yılda düşüreceğini kaydetti.

ABD, Uluslararası Para Fonu’na (IMF), 100 milyar dolar kredi imkanı tanıyacak.

ABD Senatosu’nda onaylanan yasa uyarınca, IMF, ABD tarafından açılan 100 milyar dolarlık kredi hattını, ihtiyacı çerçevesinde kullanabilecek.

ABD Yönetimi ayrıca, IMF’deki kota katkısını 8 milyar dolar daha artıracak.

Senato tarafından benimsenen diğer bir karar uyarınca, ABD Yönetimi, IMF’nin 400 tonluk altın satışı planını destekleyecek.

Bu arada, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S and P, İngiltere’nin ekonomik görünümünü, durağandan, negatife çevirdi.

Kuruluş, İngiltere’nin, AAA olan uzun dönemli ve A-1 olan kısa dönemli kredi notlarını da teyit etti.

S and P, görünümün negatife indirilmesine neden olarak, kamu borç yükünün, Milli Gelirin yüzde 100’üne yaklaşabileceği kaygısının etkili olduğunu

bildirdi.

Londra döviz piyasasında pazartesi günü 1,3741 dolardan kapanan avro, cuma kapanışta 1,3624 dolara geriledi. Aynı borsada haftaya 1,5246 dolarda giren İngiliz Sterlini ise cuma kapanışta 1,5457 dolara çıktı.



