Uluslararası borsalarda Dolar değer kaybetti

Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, Japon yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.



ABD dolarının uluslararası döviz borsalarında, önemli para birimleri karşısında dünkü kapanış ve bugün öğle saatlerindeki değerleri şöyle oldu:





Para Birimi Perşembe Cuma Japon Yeni 98,99 99,46 İsviçre Frangı 1,1309 1,1288 Kanada Doları 1,1740 1,1668

Asya ve Avrupa Borsaları

Petrol fiyatları

New York döviz piyasasında dün 1,3373 dolardan kapanan avronun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,3409 dolara yükseldi.Aynı borsada dün 1,4996 dolarda kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,5050 dolara çıktı.Londra'da dün 912,25 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 912,75 dolardan satılıyor.ABD'de işsizlik verilerinin beklenenden iyi çıkmasının dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun yatışmaya başladığı yönündeki beklentileri desteklemesi Asya'da borsaları yükseltti.Japonya'da Tokyo Borsası günü yükselişle kapadı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi, yüzde 0,5 (47,13 puan) değer kazanarak, 9.432,83 puan oldu.Asya'da ayrıca Hong Kong borsasında Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 artarken, Güney Kore borsası değer kazandı. Avustralya, Hindistan ve Şanghay'da borsalar yatay seyir izledi.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,51, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,66, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,35 yükseldi.Brüksel'de borsa yüzde 1,61, Madrid'de yüzde 1,94 çıktı.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 57 doların biraz altında seyrediyor.Batı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 1,11 dolar artıp varili 57,82 dolardan işlem görürken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,12 dolar değer kazanıp varili 57,59 dolardan satılıyor.