Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde Uluslararası Bocce Turnuvası başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı\'nda düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası\'na Türkiye\'nin yanı sıra 10 ülkeden 330 sporcu katıldı. İsviçre sistemine göre oynanan müsabakalar raffa, petank ve volo disiplinlerinde oynanıyor.

TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, turnuvaya katılan takımların müsabakaları 6 tur üzerinden İsviçre sistemine göre oynayacağını belirterek, daha sonra ilk 8 takımı belirleyeceklerini söyledi. İlk 8\'e giren takımların kendi aralarında eleme usulüne göre maçlar oynayacağını aktaran Kapsız, elemeleri geçen takımların dereceye gireceğini söyledi. Müsabakaların raffa ve volo disiplinlerinde oynanacak maçlarla sona ereceğini anlatan Kapsız, \"Raffa ve volo milli takım seçmeleri daha önce yapılmıştı. Petank milli takım seçmelerini ise buradaki müsabakalar sonrası yapacağız. Seçilen iki takım uluslararası organizasyonlarda Türkiye\'yi temsil edecek\" dedi.

Dereceye giren takımlara kupa ve para ödülü verilecek. Müsabakalar yarın sona erecek.

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