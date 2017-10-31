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Uluslararası Bilgi Olimpiyatı başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 10 ülke ve 32 okuldan 500 öğrencinin katılımıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Bilgi Olimpiyatı başladı

31 Ekim 2017 21:38

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde 10 ülke ve 32 okuldan 500 öğrencinin katılımıyla bu yıl 9\'uncusu düzenlenen Uluslararası Bilgi Olimpiyatı başladı.
Özel bir eğitim kurumu tarafından Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Bilgi Olimpiyatı, açılış seremonisiyle başladı. Türkiye\'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan ve Nijerya\'dan yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında bilgi yarışması yapılacak. Öğrenciler Rusça, İngilizce ve Kazak dillerinde hazırlanan sınav sorularında derece yapmaya çalışacak. 
Organizasyon Başkanı Zafer Bikkenoğlu, bu sene olimpiyata 10 ülkeden 32 okulun katıldığını belirtti. Olimpiyatta öğrencilerin 10 ayrı ders alanında yarışacağına değinen Bikkenoğlu, \"Amacımız eğitim turizmini geliştirmek. Diğer ülkelerden gelen küçük yaştaki öğrenciler Türkiye\'yi görüyor. Türkiye\'nin kültürünü ve eğitim sistemini öğreniyor. Tarihi ve kültürel yerleri gezme imkanları buluyorlar. Türk okullarını da ziyaret ediyoruz. Türkiye\'yi tanıyorlar\" dedi.
Dereceye giren öğrencilere ödül verileceği etkinlik, 4 Kasım\'da sona erecek.

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