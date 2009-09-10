Uluslararası basında bugün...

10 Eylül 2009

İngiltere Basın Özeti

Taliban tarafından kaçırılan İngiliz gazeteci Stephen Farrell'ın kurtarıldığı operasyon, bugün tüm gazetelerde tartışma konusu.

Independent'ın başlığı "İngiliz rehine kurtuldu - ama Afgan bir meslektaşının hayatı pahasına". 'ın başlığı "İngiliz rehine kurtuldu - ama Afgan bir meslektaşının hayatı pahasına".

New York Times muhabiri Stephen Farrell'ın kurtarıldığı operasyonda, çevirmeni Afgan gazeteci Sultan Munadi öldürülmüştü.





Times ve Guardian gazeteleri ise konuya bir başka açıdan yaklaşıyor ve "Dört gün önce kaçırılan gazetecilerin salıverilmesi için pazarlıklar sürerken, hatta iyi bir noktaya gelmişken birdenbire operasyon emrinin gelmesi müzakerecileri öfkelendirdi." diye yazıyorlar.

Guardian'a göre Batılı bir diplomat şöyle demiş:

"Yerel Taliban komutanı Molla Selam, parasız kalmıştı ve anlaşmaya açıktı. Ancak İngiliz istihbarat servisi devreye girdi ve yerel durumu neredeyse hiç bilmeden, operasyon yapılmasına karar verdi."

Guardian'a göre İngiliz yetkililerse, operasyondan önceki birkaç saat içinde havanın değiştiğini ve gazetecilerin hayatının tehlikeye girdiğine dair istihbarat aldıklarını söyleyerek kararlarının arkasında duruyor.

Daily Telegraph da baskında bir askeri ölen ordunun tepkisini işliyor.



Farrell'ın sözkonusu bölgenin tehlikeli olduğuna dair uyarıldığını ancak uyarıları dinlemediğini söyleyen gazetenin başlığı "İnsan bir askerin hayatına değer miydi diye merak ediyor".

Gazetecinin görevi

Bu eleştirilere yanıt niteliğinde bir yazı, Times'ın deneyimli savaş muhabiri Anthony Loyd'un imzasını taşıyor. Loyd özetle şunları yazmış:

"Yerel halkın arasına karışmak, bir gazetecinin varlık sebebidir. Bir gazeteci, Kabil dışındaki eyaletlerde yaşayan Afganlarla iletişim kurma hakkından vazgeçtiği anda, evine dönmesinin vakti gelmiş demektir."

Anthony Loyd meslektaşlarına güvenlik öğütleri ile devam eden yazısının sonunda, Stephen Farrell'ın ölen Afgan meslektaşını en son yerde yatarken gördüğü sözlerini anımsatan bir şekilde, şöyle yazıyor:

"Savaşın en değerli kurallarından biri, bir asker kadar bir gazeteci için de geçerli olan kural, ölülerini asla savaş alanında bırakmamaktır."

İstanbul'daki sel

Guardian gazetesi İstanbul'daki sel felaketine dış haberler sayfalarında büyükçe bir fotoğrafla beraber yer vermiş.

Gazetenin başlığı, "Seller İstanbul'a kaos getirirken en az 20 kişi öldü."

Guardian son 80 yılın en yoğun yağışı yüzünden İkitelli'de su seviyesinin bir metreyi aştığını, bu arada terk edilen araçları yağmalayan kişiler görüldüğünü belirtiyor.

Gazete felaketin sebebi hakkındaysa şunları yazıyor:

"Türkiye'nin yoksul kırsal bölgelerinden on yıllardır süren göçün sonucu olan hızlı nüfus artışı, 15 milyonluk metropolün yeterli altyapı olmadan ve zayıf şehir planlamacılığı ile gelişmesine yol açtı. İstanbullu yetkililer de bugüne dek afet planlarını daha çok depremler üzerinde yoğunlaştırdı."

Brezilya'nın talihi döndü

Bugün tüm gazetelerin ekonomi sayfalarında yer alan bir haber, Brezilya'nın bir petrol devi olma konusunda son zamanlarda ardarda attığı adımlardan sonuncusunu konu alıyor.

Independent gazetesindekonu çöyle anlatılmış:

"BG grubunun Brezilya açıklarındaki Guara sahasında bulduğu 2 milyar varil ulaşılabilir petrol ve doğal gaz, rakibi BP'nin geçen hafta yaptığı 'dev' keşfi gölgede bıraktı. Bu, son zamanlarda Santos Havzası'nda yapılan keşiflerden sadece biri.

"Başkent Rio de Janeiro açıklarındaki bu havza, teknik açıdan dünyanın en zorlu petrol sahalarından biri. Petrol yatakları bir tuz tabakasının 3 bin metre altında yatıyor. Tuzun üstünde ise 2 bin metre boyunca Atlas Okyanusu'nun düşman suları var.

"Ama şu sıralarda Santos, petrol ve doğal gaz endüstrisinin yıldızı. BG son zamanlarda bu bölgede dört yerde dev keşifler yaptı."

Guardian gazetesine göre de bu haber, Brezilya'nın dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olma potansiyelini gözler önüne seriyor.

Gazeteye göre bu, hem dünyada yakın bir gelecekte petrolün biteceği savlarını baltalıyor, hem de Latin Amerika'da siyasi dengeleri altüst ederek, kıtanın başlıca enerji kaynağı konumunda olan Hugo Chavez liderliğindeki Venezuela'ya bir alternatif sunuyor.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 150 milyar varillik petrol zenginliklerini yönetmek üzere acilen bir kamu şirketi kurmak ve petrol gelirini sosyal programlara ve altyapıya kanalize edecek bir fon yaratmak istediğini söylüyor.

Guardian'a göre Brezilya lideri yeni petrol nimeti karşısındaki sevincini "Tanrı'nın Brezilyalı olduğu anlaşıldı." sözleriyle belirtmiş.

Dünyanın en büyük güneş santralı

Times gazetesine göre dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin, umudunu yalnızca "kara altın"a bağlamıyor ve Moğolistan'daki ücra bir çöl köşesini dünyanın en büyük güneş enerjisi santralına çevirmeye hazırlanıyor.

Bu amaçla Arizona merkezli Amerikalı bir şirketle, First Solar ile anlaşmaya varılmış.

First Solar yetkilileri, New York'taki Manhattan adası büyüklüğünde bir alanı güneş panelleri ile kaplayacaklarını söylüyor.

Santral 2019'da tamamlandığında 2 bin megavat enerji üretecek, yani tam üç milyon konutun ihtiyacını karşılayacakmış.

Times'a göre Çin aynı bölgede rüzgar, canlı organizmalara dayanan biyokütle ve hidroelektrik enerjisi de elde etmeyi planlıyor...

Sarkozy ve yedi cüceler

Daily Telegraph'ın yer verdiği bir karikatür, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında dün basında yer alan haberlerle ilgili.

Boyunun kısalığı ile bilinen Sarkozy'nin danışmanlarının, ziyaret ettiği bir otomobil fabrikası ile önceden anlaşarak, yanına yalnızca minyon tipli insanları yaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Daily Telegraph'taki karikatürde Pamuk Prenses, Yedi Cüceler'e müjde verirken görülüyor: "Hepiniz Sarkozy ile fotoğraf çektirmeye davetlisiniz."

Alman Basını

