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Uluslararası basın örgütlerinden Türkiye'ye çağrı: Fransız gazeteciyi serbest bırakın

YPG ile ilgili haberleri nedeniyle "Terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanmıştı

04 Ağustos 2017 13:34

Uluslararası basın örgütleri Türkiye’de tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau için çağrı yaparak, YPG ile ilgili haberleri nedeniyle, Türkiye’de “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuklanan 27 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılmasını istedi.

Duvar'da yer alan habere göre Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun aralarında olduğu çok sayıda grup, 27 yaşındaki gazetecinin acilen serbest bırakılma çağrısı için bir araya geldi. Gazeteci örgütleri, Bureau’nun özgürlüğü için Fransız hükümetinden elinden gelen çabayı sarf etmesini de talep etti.

Bureau’nun Şırnak’ta mahkeme kararı ile tutuklanmasının ardından Fransız Dışişleri Bakanlığı gazetecinin durumunu yakından takip ettiklerini açıklamıştı. Fransız gazeteciye konsolosluk erişimi sağlamak için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.

26 Haziran’da Irak üzerinden Türkiye’ye giriş yaparken Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Bureau, “terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlamasıyla karşı karşıya

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