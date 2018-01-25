Uluslararası Barolar Birliği: OHAL'de 1488 avukat zulme uğradı!

Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI) tarafından yüzlerce avukatın tutuklu olduğu Türkiye’ye ilişkin olarak bir açıklama yayımlandı. Birlik, OHAL süresince 1488 avukatın zulme varan kötü muameleye maruz kaldığını, 572 avukatın tutuklandığını, 79’unun ise hapis cezasına mahkum olduğunu duyurdu. Hükümete, avukatlara dönük kötü muamelenin son bulması çağrısında bulunan IBAHRI, keyfi olarak gözaltına alınanlar veya kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki işlemlerin durdurulmasını, tutukluların ise serbest bırakılmasını istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, enstitünün Eş Başkanı Hans Corell, Türkiye’de insan hakları ve demokrasiyi savunan çok sayıda kişinin tutuklu olmasının endişe verici olduğunu söylerken Ankara’yı bağlı olduğu uluslararası sözleşmelere uygun davranmaya çağırdı. IBAHRI’nin diğer Eş Başkanı Micheal Kirby ise gözaltındaki avukatların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin raporların endişe verici olduğuna dikkat çekti. Üyesi avukatların çoğunluğunun tutukluğu olduğu Ezilenlerin Hukuk Bürosu ise yaptığı açıklamada, büro avukatlarından Can Tombul’un 18 Ocak sabah saatlerinde evi ve bürosuun hukuka aykırı şekilde aranarak gözaltına alındığını anımsattı. Bu süreçte soruşturmanın savcısının değiştiği ve savcı ile kolluğun şimdiye kadar hiç soruşturma işlemi yapmadığına vurgu yapılarak, gözaltı süresinin keyfi biçimde uzatıldığını söyledi. Açıklamada, dosyanın komplo ile kurulduğu savunularak, “Serbest bırakılmalıdır” denildi.

43. nöbet Akın Atalay için

Çağlayan Adliyesi önünde 42 haftadır süren Adalet Nöbeti, bu Perşembe günü gazetemizin tutuklu İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay için tutulacak. 11.30’daki buluşmada, Atalay’ın şahsında demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkılacak. Nöbetin ardından adliyenin C kapısı önünde Prof. Dr. Burhan Şenatalar ve Avukat Berrin Adıyaman bir basın açıklaması yaparak, Atalay için adalet arayışındaki kararlılık ve azmin altı çizilecek.

Ödüller 'Adalet'e

Sosyal Demokrasi Vakfı, (SODEV) 2017 İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü’nün sahiplerini açıkladı. SODEV açıklamasında, “Ödülün sahiplerinden biri 15 Haziran 2017’de başlayıp 9 Temmuz’da Maltepe miting alanında son bulan 423 kilometrelik Adalet Yürüyüşü’ne ve akabinde Maltepe Mitingi’ne katılan Adalet Yürüyüşçüleri’dir. Diğer ödül sahibi, hakkaniyetten uzak hukuksuz bir şekilde cezaevine konan meslektaşları ve gazeteciler için her Perşembe tutulan nöbeti temsilen ‘Adalet Nöbetçileri’ olarak belirlenmiştir” denildi. Adalet Yürüyüşçüleri ve Adalet Nöbetçileri’ne verilecek. Ödül töreni 26 Ocak Cuma günü Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek. Tören saat 19.00’da başlayacak.