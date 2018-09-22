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ULUSLARARASI BARIŞ GÜNÜ BM'DE KUTLANDI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler tarafından 1981 yılında ilan edilen Uluslararası Barış Günü, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen bir törenle kutlandı

22 Eylül 2018 00:00

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler tarafından 1981 yılında ilan edilen Uluslararası Barış Günü, New York\'taki BM Genel Merkezi\'nde düzenlenen bir törenle kutlandı. BM Genel Sekreteri Guterres\'in gong çaldığı törene çok sayıda diplomat ile Hollywood yıldızı ve BM Barış Elçisi Michael Douglas katıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, törende yaptığı konuşmada \"Dünyanın her yerinde çatışmaların çoğaldığını, çatışmalar ile terörizm arasındaki bağlantıları görüyoruz. Güvensizliğin egemen olduğunu, acı çeken insanları görüyoruz. Ama pes etmiyoruz. Bugüne saygı duymayanların olacağını biliyoruz ama yine de peş etmiyoruz\" dedi.

Guterres\'in ardından BM Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces de barış gongunu çaldı. BM Uluslararası Barış Günü\'nün bu yılki teması \'Barış Hakkı ve 1970 yılında ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi\' olarak belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törenden detaylar

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