Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Ukrayna'da ikinci bir nükleer tesisisin hasar gördüğüne dair bilgilendirildik

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Ukrayna'nın Rusya tarafından kuşatılan Harkov kentindeki bir nükleer araştırma tesisine havan toplarının isabet ettiğine dair bilgi aldıklarını, ancak radyoaktif bir sonuç yaşanmadığını bildirdi.

IAEA, Ukrayna'nın saldırıyı pazar günü kendilerine bildirdiğini ve radyasyon seviyelerinde bir oynamanın meydana gelmediğini belirtti.

IAEA, tesiste çok fazla radyoaktif materyal bulunmadığını, bu yüzden bir saldırının radyasyon seviyelerinde çok fazla bir oynamaya sebep olmayacağını ifade etti.

Harkov, saldırının başlamasından bu yana Rusya tarafından bombalanıyor.

Geçen hafta Zaporijya Nükleer Santrali'nin saldırıya uğraması dünyayı alarma geçirmişti. Daha sonra santralin Rusya kontrolüne geçtiği açıklandı.