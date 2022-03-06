Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'la 'işbirliği' konusunda anlaştı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), İran ile "çözüme kavuşturulmayan konuların sonuçlandırılması için iş birliği ile diyaloğun güçlendirilmesi" hususunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarette, iyi bir müzakere gerçekleştirdiklerini belirterek, İran'la çözüme kavuşturulması gereken sorunlara ilişkin nasıl bir yol izleneceğine ışık tutacak ortak bildiri üzerinde anlaşma sağladıklarını açıkladı.

UAEA ve İran arasında özellikle bazı nükleer tesislere yönelik bilgi akışında yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli alanlardaki sorunları görüşmek üzere Tahran’a ziyaret gerçekleştiren Grossi, İranlı yetkililerle fikir birliği sağlanan hususlar üzerine ortak bir bildiriye imza attı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında sorunların çözümüne yönelik iş birliği ve diyaloğun hızlandırılması ile güçlendirilmesi için uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, İran’ın en geç 20 Mart'a kadar Ajans tarafından üç tesis hakkında gündeme getirilen ve bu ülke tarafından henüz yanıtlanmamış sorulara ilişkin destekleyici belgeler de dahil olmak üzere yazılı açıklamada bulunacağı kaydedildi.

İran’dan yazılı açıklama ve ilgili belgeler alındıktan sonra 2 hafta süresince bunların Ajans tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda İran’a sorular yöneltileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ajansın İran’dan elde ettiği yeni veriler doğrultusunda bu ülkeye yönelttiği soruların üzerinden bir hafta geçtikten sonra söz konusu soruları ele almak için tarafların Tahran’da bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca söz konusu 3 tesis için ayrı ayrı toplantılar düzenleneceği kaydedildi.