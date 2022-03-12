Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Çernobil bölgesine elektrik verilemiyor

Rusya ordusunun kontrolündeki Çernobil bölgesine elektrik verilemediği açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Ukrayna’nın nükleer santrallerindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çernobil’de güç hatlarının hasar görmesinden ötürü bölgeye elektrik verilemediği ve dizel yakıtla çalışan jeneratörlerle elektrik sağlandığı belirtildi. Zaporjiya Nükleer Santrali’ndeki nükleer malzeme ve faaliyetleri izlemek için kurulan koruma sistemlerinden düzenli bilginin geldiğini belirten IAEA, Çernobil’deki sistemlerin ise hala kapalı olduğunu kaydetti.

"Santral personelinin gıda rezervleri azalıyor"

Ukrayna'nın Nükleer Denetim Kurulu'na bağlı Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Çernobil nükleer santralindeki personelin giderek daha zor koşullarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Gıda rezervlerinin azalmaya başladığı, 211 teknik personel ve güvenlik çalışanının fiilen iki haftadan fazla bir süredir santral yerleşkesinde yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna’da bulunan 15 reaktörden 2’si Zaporjiya, 3’ü Rivne’de, biri Khmelnitsky'de ve ikisi de Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nde olmak üzere toplamda 8 reaktörün faaliyette olduğu da belirtildi.

"Zaporijya’daki güvenlik durumuna ilişkin kaygılıyız"

ABD'den de Rusya’nın Ukrayna’da nükleer güvenlik ilkelerini ihlal ettiği suçlaması yapıldı. ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, ABD yönetiminin Çernobil ve Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’daki güvenlik durumuna ilişkin yeterli veriye ulaşamadığı için kaygılı olduklarını söyledi.

ABD'li bakan, “Rusya’nın pervasız eylemlerinden ve nükleer güvenlik ilkelerini ihlallerinden kaygı duyuyoruz. Harkiv’deki bir araştırma tesisinde oluşan hasara dair raporları takip ediyoruz. Kısa vadede güvenlik riski düşük düzeyde ancak Rusya’nın nükleer tesislere devam eden ateşi son bulmalı” ifadelerini kullandı.