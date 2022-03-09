Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rus güçlerinin kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali'nden veri alamıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nde veri sistemlerinin kendilerine aktarım yapmadığını, iletişimi kaybettiklerini söyledi.

UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi, Çernobil'de gözlem sistemlerini takip eden otomatik veri transferinin kaybolduğunu söyledi. Grossi, ajansın Ukrayna'daki diğer tesislerdeki gözlem sistemlerinin durumuna baktığını söyledi.

Grossi, Rus güçlerinin santralde kontrolü ele geçirmesinin ardından 210 teknik personel ve görevlinin durumundan da endişe ettiklerini söyledi.

UAEA, şu ana kadar santrale sadece mail üzerinden ulaşabildiklerini ancak personelin "nükleer güvenlik" nedeniyle çıkarıldığını söyledi.

Grossi "Orada kontrolü ele geçiren güçlerin personelin güvenli çıkarılmasını sağlamasını isteyebilirim" dedi.