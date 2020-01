Uluslararası 'Altın Kalem Özgürlük Ödülü' Can Dündar'a verildi

Güney Afrika'da düzenlenen 69.Dünya Gazeteler Kongresi'nde "Altın Kalem Özgürlük Ödülü Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yönetmeni Can Dündar'a verildi.

Ödül töreninde konuşan Can Dündar, "İlk WAN-IFRA 'Altın Kalem' ödülünü 1961'de Ahmet Emin Yalman almış.56 yıl sonra alan 2.Türk gazeteci oldum.Hapisteki meslektaşlarıma adıyorum" dedi.

Dünya Gazeteler Birliği'nin internet sitesinde Can Dündar hakkında "40 yıla yaklaşan gazetecilik kariyerinde Türkiye'nin en dikkat çekici gazete, dergi, ve televizyon kanallarında çalıştı. TRT, CNN Türk ve NTV için içerik üreten Can Dündar parlamento muhabiri olarak da çalıştı ve Milliyet'te köşeler yazdı. Ayrıca 20'den fazla kitabı bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Can Dündar'ın MİT TIR'ları haberi nedeniyle Silivri Cezaevi'nde 93 gün kaldığını hatırlatan Dünya Gazeteler Birliği'nin yazısında "Ancak Can Dündar'ın özgürlüğü uzun sürmedi. Mayıs 2016'da hâkim kararını beklerken silahlı birinin saldırısına uğradı. Can Dündar daha sonra 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı" dendi.