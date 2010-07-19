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Dünya

ULUSLARARASI AIDS KONFERANSI BAŞLADI VİYANA (A.A)

19 Temmuz 2010 02:01

-ULUSLARARASI AIDS KONFERANSI BAŞLADI VİYANA (A.A) - 18.07.2010 - Uluslararası AIDS konferansı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. 180 ülkeden 20 binden fazla uzman, siyasetçi, dernek mensubu ve hasta ile 2 bine yakın gazetecinin katıldığı 18. Uluslararası AIDS konferansı, 23 Temmuza kadar devam edecek. Konferansta, AIDS ile mücadele için önlemler, çabalar ve programlara para desteği gibi konular ele alınacak. Uluslararası AIDS Derneği'nin Başkanı Julio Montaner, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünya liderlerini eleştirerek, "Geçen yıl zengin ülkeler açgözlü Wall Street bankacılarına milyarlar bulmakta güçlük çekmedi" dedi. Bölgedeki AFP muhabirinin bildirdiğine göre, konferans salonunu basan yaklaşık 60 kişiden oluşan bir grup, AIDS ile mücadeleye daha fazla para harcanması ve verilen sözlerin tutulması için slogan attı. Konferansın yapıldığı binanın avlusundaki başka bir grubun da "Sözlerinizi tutun, yaşamak istiyoruz" sloganı attığı belirtildi. Bugün yayımlanan bir rapor, AIDS ile mücadele programlarına sağlanan para desteğinin yoksul ülkelerde geçen yıl az da olsa düştüğünü, 7,6 milyar dolara gerilediğini göstermişti.  Dünyada üçte ikisi Afrika'da olmak üzere yaklaşık 33,5 milyon AIDS hastası ve AIDS'e yol açan HIV taşıyıcısı bulunuyor. Tüm çabalara rağmen her yıl 2 milyon 700 bin kadın, erkek ve çocuk hastalığa yakalanıyor, her yıl iki milyon kişi AIDs nedeniyle ölüyor.

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