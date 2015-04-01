Uluslararası Af Örgütü’nün 'idam' raporu



Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), 2014 yılı idam cezaları ve infaz oranlarını inceledi. Örgüt geçen yıl idam cezasının uygulandığı 22 ülkede toplam 2 bin 466 idam cezası verildiğini tespit etti. Bir önceki yıla kıyasla idam cezalarında gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çeken örgüt, bu artışa özellikle Mısır ve Nijerya'da iç çatışma ve siyasi istikrarsızlıklarla bağlantılı olarak yapılan kitlesel yargılamaları neden gösterdi.

Örgütün raporu, idam cezalarında artış olduğunu fakat infazlarda ise gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, geçen yıl toplam 607 idam cezası infaz edildi, infazın en fazla yapıldığı ülke ise İran oldu. Örgütün verilerine göre, İran'da resmi olarak 289 mahkûm idam edildi. Fakat örgüt, karanlıkta kalan idam vakalarının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Raporda, en az 90 kişinin Suudi Arabistan'da, 61 kişinin Irak'ta, 35 kişinin ise ABD'de idam edildiği belirtildi. Ancak rapora göre, Çin'de geçen yıl dünya genelindeki idamların toplamından, çok daha fazla sayıda idam geçekleşti. Örgüt, gerçek rakamların bilinmemesiyle birlikte binlerce mahkumun idam edildiğini tahmin ediyor. Bunun Kuzey Kore için de geçerli olduğu belirtiliyor.

Örgüt, “İdam cezası ile suçlarla mücadele edebileceğini düşünen hükümetler kendilerini kandırıyor” açıklamasını yaptı. Örgüte göre, idam cezasının diğer ceza türlerinden daha caydırıcı olduğunu gösteren hiçbir veri yok.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, idam cezasının uygulandığı ülkelerin sayısının geçen 20 yıl içinde 41'den 22'ye gerilemesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.